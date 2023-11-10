مكتوم بن محمد: نؤمن في دبي بضرورة بناء الشراكات وتوثيق التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس إرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية في مقر المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات بدبي.

تناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة التي أرست دبي أسسها على مدار سنوات في إطار الشراكة البناءة مع القطاع الخاص، وكان لها أثرها في تحقيق قصة نجاح دبي كمركز عالمي للمال والأعمال، وجعلتها من أبرز المقاصد الاستثمارية بما توفره من ضمانات ومحفزات تكفل للمستثمر عوامل عدة للنجاح من بنية تحتية عالمية المستوى.

وأطر تشريعية مرنة ومتطورة، إضافة إلى ميزة الأمان والاستقرار التي تعد من أهم المقومات اللازمة لازدهار الأنشطة الاستثمارية على تنوّع أشكالها، ما عزّز مكانة دبي كخيار مفضل للمستثمرين وللشركات العالمية الساعية إلى الدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها.

تدوينة

ودون سموه أمس على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نؤمن في دبي بضرورة بناء الشراكات وتوثيق مجالات التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم في كافة المجالات.

التقيت اليوم بإرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية، وناقشنا في اللقاء سبل دعم الشركات الكبرى لترسيخ أعمالها في دبي والتطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة وأثرها على موقع دبي كمركز عالمي للمال والأعمال. مستمرون في سعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية».

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى أن بناء الشراكات وتوثيق مجالات التعاون مع كبرى الشركات الصناعية حول العالم يشكل محوراً مهماً من محاور رؤية التطوير الاقتصادي في دبي للمرحلة المقبلة.

لافتاً سموه إلى أجندة دبي الاقتصادية D33 بما تحمله من أهداف طموحة للسنوات العشر المقبلة ومن بينها مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية، علاوة على استهداف الأجندة لرفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات، وترسيخ القطاع الصناعي رافداً أساسياً لاقتصاد دبي بما يسهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

مركز رئيس

كذلك تطرّق اللقاء إلى التطور الكبير الذي تشهده دبي كمركز رئيس للمعارض والمؤتمرات، بما تستضيفه الإمارة من فعاليات كبرى داعمة للعديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية حول العالم، ومنها معرض «جلفود للتصنيع» الذي اختتمت أعماله أمس في دبي بمشاركة عالمية واسعة، بما لهذا الحدث من أهمية، لارتباطه بأحد المجالات الحيوية وهو مجال الغذاء، مع تركيز دورته الحالية، وهي الأكبر في تاريخه، على تعزيز مفهوم استدامة الغذاء وكفاءة سلاسل التوريد، تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة «ليندت آند سبرونغلي» عن تقديره للنموذج التنموي المُلهم الذي أسسته دبي، وما تقدمه من مميزات تحفيزية للشركات العالمية للانطلاق بأعمالها إلى الأسواق الواعدة عبر ما تتمتع به الإمارة من قدرات تقنية ولوجستية فائقة، وما توفره من فرص داعمة للاستثمار وبيئة تفتح المجال أمام مؤسسات الأعمال للتطور والنمو في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع الشركة لتنمية أعمال الشركة في المنطقة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي، والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة؛ وهلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يُذكر أن عائدات «ليندت آند سبرونغلي»، وهي من أكبر منتجي الشوكولاته الفاخرة في العالم، بلغت 5.38 مليارات دولار في العام 2022 فيما يناهز عدد موظفيها حول العالم 14 ألف موظف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ، سويسرا، ولها 12 مصنعاً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

سموه:

ناقشنا سبل دعم الشركات الكبرى لترسيخ أعمالها في دبي

مستمرون في سعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية وإضافة 400 مدينة لخارطة تجارتها الخارجية

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