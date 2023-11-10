«كهرباء دبي» تطور مركز رعاية المتعاملين إلى «تفاعلي رقمي متكامل»

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «أفايا» الرائدة عالمياً في مجال حلول تجربة المتعاملين تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تجمعهما.

جاء ذلك خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وآلان ماساريك، الرئيس التنفيذي للشركة؛ ونضال أبولطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أفايا، ورئيس أفايا العالمية.

وأثمرت الشراكة بين الطرفين تطوير مركز رعاية المتعاملين لمركز تفاعلي رقمي متكامل، يتيح لمتعاملي الهيئة الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات، من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمتاح على مدار الساعة.

وأسهمت تقنيات «أفايا» في تصنيف المركز الذي يقدمه ويديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال تابعة لحكومة دبي، وفقاً للتقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية.

كما أسهمت الشراكة بين الطرفين بالارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال استحداث منصة «ديوافيرس» في عالم الميتافيرس، بالتعاون مع «أفانزا إنوفيشنس»، لتمكين المتعاملين من التواصل مع موظفي مركز رعاية المتعاملين، للحصول على أجوبة عن استفساراتهم وتلقي المساعدة اللازمة لإنجاز معاملاتهم في عالم الميتافيرس.

يشار إلى أن مركز رعاية المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يعمل على تمكين المتعاملين من التواصل مع الهيئة، عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، أو البريد الإلكتروني، أو الدردشة المرئية، أو النصية. ويعتمد مشروع مركز رعاية المتعاملين على نهج متكامل ومتعدد الاستخدامات.

ويمكن أن تحدد القائمة الديناميكية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، جميع المتصلين المسجلين ومعلوماتهم وتخصص مستوى الخدمة المناسب لكل متعامل بناء على ملفه الشخصي.

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