دراجات مجانية للمشاركين في «دبي للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شراكة مع «كريم بايك» لتوفير دراجات هوائية مجانية للمقيمين والزوار الذين يرغبون في المشاركة في فعالية دبي للدراجات الهوائية ولا يمتلكون دراجاتهم الخاصة، حيث سيتمكن المشاركون من استعارة الدراجات مجاناً من محطتين، وهما المدخل A لمتحف المستقبل من شارع المركز التجاري، والمدخل السفلي E للمركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A، وستتوفر الدراجات لأول الحاضرين.

كما يمكن للمشاركين التسجيل واستئجار دراجة من أي من المحطات الـ 192 الموزعة في كافة أنحاء دبي، وسيعفى المشاركون من رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تزيد مدتها على 45 دقيقة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين هيئة الطرق و«كريم» لمنح فرصة المشاركة في فعالية دبي للدراجات للأشخاص الذين لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة.

منصة مهمة

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة ورئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات: تعد دبي للدراجات منصة مهمة وجزءاً مكمّلاً لتحدي دبي 30 × 30 الذي يشجع على اتباع أسلوب حياة صحي بين المقيمين والزوار.

وتهدف الهيئة إلى الترويج لدبي كمدينة صديقة للدراجات بين السياح وتشجيع السكان على اختيار وسيلة نقل أكثر استدامة أيضاً. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول خدمات التنقل المرن المتوفرة في المدينة. وتعتبر هذه الشراكة كذلك مع «كريم» مثالية ومهمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في الاستدامة والصحة والسلامة والأمن وإسعاد المتعاملين.

وتعليقاً على المبادرة، قال باسل النحلاوي، المدير العام لشؤون النقل في «كريم»: يسرنا المساهمة في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز تجربة فعالية دبي للدراجات، وذلك من خلال تسهيل استئجار الدراجات في 192 محطة «كريم بايك» موزعة في كافة أنحاء دبي. كما ستتوفر دراجات مجانية في محطات محددة لأول الحاضرين، في حين سيتمكن حاملو بطاقات كريم من استئجار الدراجات في أي محطة، مع الإعفاء من رسوم الوقت الإضافي للمشاركين في الفعالية حصراً.

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