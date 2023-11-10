«الاتحادية للشباب»: الاثنين آخر موعد للتسجيل بمسابقة البحث العلمي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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حددت المؤسسة الاتحادية للشباب، الاثنين، 13 نوفمبر الجاري آخر موعد للتسجيل والمشاركة في مسابقة البحث العلمي تحت عنوان «الابتكار لتطوير المجتمعات»، ضمن المنتدى البحثي للشباب في قطر، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم «إيسيسكو».

يأتي ذلك ضمن «المبادرة العالمية لشباب الإمارات»، التي تستهدف تشجيع الشباب على البحوث العلمية والأكاديمية، وإشراكهم في المنتديات العلمية الرائدة، وتعزيز المعرفة لديهم من خلال البحث والتفكير.

شروط الاشتراك

وتشترط المسابقة أن يكون المشترك من مواطني الإمارات، وأن يتراوح عمره بين 18 ــ 35 عاماً، وأن يستند البحث العلمي على المحاور المحددة، وأن تقدم طلبات المشاركة مع عنوان البحث للملخصات والملصقات البحثية، إضافة إلى أن تكون الأبحاث باللغة العربية الفصحى، بينما وفرت المؤسسة الاتحادية للشباب رابطاً للتسجيل في المسابقة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «المبادرة العالمية لشباب الإمارات»، للارتقاء بقدراتهم وتعزيز خبراتهم في المجالات كافة، حيث تفعّل المبادرة دور شباب الوطن عالمياً في تحقيق الريادة وصناعة السمعة الطيبة، وتقوية الترابط مع الشباب حول العالم لاكتساب الخبرة ونشر القيم الإماراتية، ونقل تجربتهم للعالم، وصولاً لاستعراض سياسات الدولة في تمكينهم، بهدف إرسال رسائل إيجابية تعكس قدرات الشباب الإماراتي وإنجازاتهم.

وتعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على تمكين الشباب وصقل مهاراتهم عبر تعزيز «المشاركات العالمية» للشباب، التي تركز على إشراك الشباب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تطوير مهاراتهم المختلفة وتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتضمن أنشطة المبادرة «برامج التبادل العلمي والثقافي»، من خلال عقد برامج مع شباب العالم للتبادل الثقافي والعلمي، بهدف نشر القيم والثقافة الإماراتية عالمياً، حيث يشمل البرنامج استضافة الوفود الشبابية من أنحاء العالم لعرض تجربة الإمارات، والترويج العالمي لتجربة شبابنا، عبر إرسال رسائل إيجابية حول ريادتهم وقيمهم وأخلاقهم حول العالم، واستعراض جهودنا في بناء الإنسان.

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