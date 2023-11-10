سعود بن صقر: الإمارات سطرت إنجازات تاريخية في استكشاف الفضاء

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سطرت إنجازات تاريخية في مجال استكشاف الفضاء رسخت اسمها إقليمياً ودولياً وعززت من مكانتها ودورها العالمي في الإسهام في دعم مسيرة البشرية العلمية والحضارية .

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة أمس، رائدي الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، يرافقهما سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق عمل مهمة «طموح زايد 2» في مركز محمد بن راشد للفضاء، عقب إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأشاد سموه بروح الفريق والعمل الجماعي اللذين كانا سبباً مباشراً في إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن المهمة هي إنجاز ملهم للأجيال القادمة، وقفزة نوعية في مسيرة الإمارات في استكشاف الفضاء التي بدأت برؤية طموحة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتصبح اليوم واقعاً بهمة وعزيمة أبناء الوطن ووفق خطط وبرامج علمية متقدمة. وتسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم الدولة الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعم سموه الكبير.

وقدم رائد الفضاء سلطان النيادي خلال اللقاء شرحاً عن تفاصيل المهمة والتجارب العلمية والأبحاث المتقدمة التي أجراها على متن محطة الفضاء الدولية، والتي شملت مجالات متنوعة، معبراً عن شكره وامتنانه لدعم ومتابعة القيادة الرشيدة له في جميع مراحل المهمة، وحرص دولة الإمارات على تأهيل جيل واعد من الشباب الإماراتي ليشارك في مسيرة التنمية والتطور العالمية.

كما اطلع سموه، من رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن المحطة الدولية.

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