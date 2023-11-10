الشيخة فاطمة: الممرضات الإماراتيات أصبحن نموذجاً يحتذى عالمياً بفضل دعم القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

شارك في المؤتمر الذي تنظمه برجيل القابضة، على مدار 3 أيام، تحت شعار (التمكين- التميز- الاستدامة)، نخبة من كبار المتخصصين بمجال الرعاية الصحية حول العالم، يمثلون نحو 20 دولة وأكثر من 60 متحدثاً، وحضور ما يزيد على 1200 متخصص. وتركز مسارات الجلسات النقاشية وورش العمل على محور الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجه بالممارسات السريرية في قطاع التمريض.

كما سيقام العرض المباشر لعملية جراحية بواسطة الروبوت دافنشي. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها نيابة عن سموها، الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المستشارة بوزارة الخارجية: «إنه ليُسعدني في هذا المؤتمر، أن نحتفي جميعاً بإسهامات الممرضات والقبالة وأصحاب المهن الطبية المساعدة، ونفخر بجهود مؤسساتنا الصحية كافة.

ومن ضمنهم برجيل القابضة، التي تعمل على بناء قدرات كوادرها من المواطنات، والارتقاء بمهاراتهن، جنباً إلى جنب مع الكوادر الأخرى التي تعمل على استقطابها لمواكبة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبيةً لطموحات برجيل، وتحقيق أهدافها من خلال توفير خدمات صحية متكاملة، تشمل مختلف المجالات والتخصصات الطبية».

وأضافت سموها: «من خلال هذا المنبر، اسمحوا لي أن أحيي وأشيد بجميع العاملين والعاملات بمهنة التمريض في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد من أنبل المهن، وتتجلى فيها كل المعاني والقيم الإنسانية الأصيلة، وتشحذ الهمم والنفوس، وتعكس الضمائر النقية لأصحاب الأيادي البيضاء، من الممرضات والممرضين والفنيين الذين يعطون دون حدود، ويقدمون الخدمة النوعية للمرضى، للتخفيف من آلامهم والسهر على راحتهم.

وتابعت سموها: من هذا المنطلق، أشعر بالامتنان والسعادة لرؤية ممرضات إماراتيات، يخدمن الوطن والمواطن والمقيم على أرضنا الطيبة، بكل رحمة ومحبة وإنسانية، مقترنة بخبراتهن العالية المرتكزة على المستويات المهنية الرفيعة التي يحظين بها، إثر تمتعهن بشهادات تخصصية عليا من كليات وجامعات محلية وعالمية مرموقة.

وذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة، لتنمية قدرات المرأة الإماراتية، وصقل خبراتها، حتى تتميز في هذا المجال المهم، وجهودها المستمرة نحو تمكين خريجات مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية المساعدة، وابتعاثهن للخارج لاستكمال دراستهن العليا والتخصصية، ودمجهن في المناصب القيادية والوظائف المهمة، والمشاركة في صنع القرار.

وبفضل من الله، ثم بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة، تفوقت الإماراتية في مهنتها، وأصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به محلياً وإقليمياً وعالمياً».

ويتضمن المؤتمر 12 مساراً علمياً، تدور جميعها حول التطوير والتمكين والاستدامة، ويتم عرض 200 ورقة بحث علمي، واستضافة أكثر من 60 خبيراً متحدثاً عالمياً من داخل وخارج الدولة، ومن المميز لهذه النسخة إجراء (Live streaming)، بث مباشر لإجراءات جراحية بواسطة الروبوت دافنشي.

ويهدف منتدى الشباب الإماراتي للرعاية الصحية، الذي سيتم إطلاقه أيضاً ضمن فعاليات المؤتمر، إلى تعزيز الكوادر الصحية التمريضية في الدولة، وتحقيق توجهات الدولة بالارتقاء بالقطاع الصحي، وزيادة استقطاب الكفاءات المواطنة في هذا المجال، عبر تشجيعهم للانخراط في المهن الصحية.

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