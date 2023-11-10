الإمارات تشارك في الدورة 44 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في الكاميرون

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس الدكتور سالم النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 44 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية الذي عقد في العاصمة الكاميرونية "ياوندي" تحت عنوان "الحكم الرشيد.. ضمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي للمواطنين الفرنكوفونيين"، بمشاركة عدد من الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث تشارك دولة الإمارات بصفتها عضواً مشاركاً في كافة الاجتماعات الرسمية للمنظمة الفرنكوفونية.

وأكد النيادي، في كلمة له خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات تتشارك والمنظمة الدولية للفرنكوفونية القيم والأسس الإنسانية النبيلة التي نسعى جميعاً إلى ترسيخها لتكون صمام أمان ومصدر للتفاعل البناء في عالم مليء بالمتغيرات والتحديات.

وشدد على أهمية التضامن وتعزيز التعايش السلمي والتسامح بالتزامن مع محاربة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية، منوها باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي 2686 (2023) بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، والذي تم صياغته من قبل دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وقال: "تؤمن دولة الإمارات بأن السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعوب، يتمثل في احترام سيادة الدول وخفض التصعيد من خلال تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، فضلاً عن تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والاستفادة القصوى من قدرات الشباب المبدع من أجل بناء مستقبل واعد ومشرق للأجيال القادمة".

وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي؛ قدم النيادي الشكر للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على دعمها لهذا لمؤتمر الهام وعلى تأكيدها المشاركة في فعالياته، مرحباً بمشاركة كافة الدول الأعضاء والمعنيين لإحراز تقدم فاعل وملموس في مجال العمل المناخي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز