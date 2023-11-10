المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها غير العادية، التي ستعقد يوم السبت 11 نوفمبر 2023 في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث التصعيد على قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة والتحرك العربي إزاءه.

واستعرض أصحاب المعالي وزراء الخارجية مسودة جدول أعمال القمة التي ستعرض على القادة في اجتماعهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز