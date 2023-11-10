الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع وجود فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار، خاصةً على بعض المناطق الغربية، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

وذكر أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، لافتاً إلى أنه قد يضطرب أحياناً مع السحب غرباً في الخليج العربي، وسيكون خفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي، وفرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الغربية قد تكون ركامية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على المناطق الغربية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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