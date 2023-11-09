شراكة بين "طرق دبي" و"كريم بايك" لتوفير دراجات هوائية مجانية للمشاركين في فعالية دبي للدراجات

المصدر: البيان

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عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شراكة مع "كريم بايك" لتوفير دراجات هوائية مجانية للمقيمين والزوار الذين يرغبون في المشاركة في فعالية دبي للدراجات الهوائية “Dubai Ride” ولكن لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة، حيث سيتمكن المشاركون من استعارة الدراجات مجانًا من محطتين: المدخل A لمتحف المستقبل من شارع المركز التجاري، والمدخل السفلي E للمركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A. وستتوفر الدراجات لأول الحاضرين.

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كما يمكن للمشاركين التسجيل واستئجار دراجة من أي من المحطات الـ 192 الموزعة في كافة أنحاء دبي، كما سيعفى المشاركون من رسوم الوقت الإضافي للرحلات التي تزيد مدتها عن 45 دقيقة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين هيئة الطرق وكريم لمنح فرصة المشاركة في فعالية دبي للدراجات للأشخاص الذين لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة.



وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة ورئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات: "تعد دبي رايد Dubai Ride منصة مهمة وجزءاً مكمّلا لتحدي دبي 30 × 30 الذي يشجع على اتباع أسلوب حياة صحي بين المقيمين والزوار. وتهدف الهيئة إلى الترويج لدبي كمدينة صديقة للدراجات بين السياح وتشجيع السكان على اختيار وسيلة نقل أكثر استدامة أيضًا. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول خدمات التنقل المرن المتوفرة في المدينة. وتعتبر هذه الشراكة كذلك مع كريم مثالية ومهمة لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية المتمثلة في الاستدامة والصحة والسلامة والأمن وإسعاد المتعاملين".



وتعليقًا على المبادرة، قال باسل النحلاوي، المدير العام لشؤون النقل في كريم: "يسرنا المساهمة في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز تجربة فعالية دبي للدراجات، وذلك من خلال تسهيل استئجار الدراجات في 192 محطة "كريم بايك" موزعة في كافة أنحاء دبي. كما ستتوفر دراجات مجانية في محطات محددة لأول الحاضرين، في حين سيتمكن حاملو بطاقات كريم من استئجار الدراجات في أي محطة، مع الإعفاء من رسوم الوقت الإضافي للمشاركين في الفعالية حصرًا."



يمكن للعملاء الاستفادة من عرض الدراجات المجانية خلال فعالية دبي للدراجات عبر تحميل تطبيق كريم "Careem" والنقر على "BIKE" والتسجيل للحصول على تصريح فعالية دبي للدراجات "Dubai Ride Pass" بقيمة 00.00 درهم إماراتي بدءًا من الساعة 2:00 صباحًا وحتى الساعة 7:30 صباحًا، ثم استلام دراجاتهم من أي من محطات "كريم بايك" الـ 192، والتي يتواجد بعضها قرب مدخل الفعالية. وسيُطلب من جميع المشاركين إحضار خوذاتهم الخاصة والتسجيل على موقع الفعالية، كما سيُطلب منهم إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان كإجراء أمني، ولكن لن يتم تحصيل أي رسوم منهم لاستئجارهم الدراجات.



ستفتح مسارات فعالية دبي للدراجات أمام العامة في الساعة 6:15 صباحًا، على أن يبدأ المشاركون رحلتهم في الساعة 6:30 صباحًا لتنتهي في الساعة 7:30 صباحًا. ويمكن للمشاركين استئجار دراجتهم بالقرب من الفعالية من خلال المحطات المخصصة حصريا للفعالية: المدخل A لمتحف المستقبل من شارع المركز التجاري، و المدخل السفلي E للمركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A.

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمة "كريم بايك" بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، ونمت لتصبح إحدى أكبر شبكات الدراجات الهوائية التشاركية في العالم، حيث يستخدمها المقيمون والسياح طوال أيام السنة، حتى في أشهر الصيف الحارة. وقد أسهمت الخدمة منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2,976,482 طن، أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 834 مركبة على مدار العام.

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