بلدية دبي تُطلق مبادرة لتثبيت الملاحق السكنية المُنفذة بدون ترخيص في المنازل الخاصة بالمواطنين

المصدر: البيان

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أطلقت بلدية دبي مبادرةً لتثبيت الملاحق السكنية في منازل المواطنين ضمن الأراضي الخاضعة لتشريعات البلدية في الإمارة، وتهدف المبادرة التي تستمر طيلة شهر نوفمبر إلى تثبيت وضع الملاحق المُنفذة دون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية دبي، إضافةً إلى التأكد من سلامة تلك الملاحق إنشائياً، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في إمارة دبي.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية للتأكد من عدم وجود خطورة إنشائية في الملاحق المُنفذة دون الحصول على ترخيص مسبق منها، إضافةً إلى تطبيق أفضل معايير الرقابة على أنشطة البناء، وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جَودة الحياة وضمان أعلى مستويات السلامة العامة لجميع سكانها.

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