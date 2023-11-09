المؤتمر السنوي السابع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية ينطلق غداً في دبي

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق غدا فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 12من نوفمبر الجاري ويبحث آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بالأمراض الجلدية وأحدث التطورات والتكنولوجيا المستخدمة في طب وجراحة التجميل، ويناقش المؤتمر أحدث الابتكارات والاختراعات العلمية لجراحة وطب الجلدية بمشاركة أكثر من 500 طبيبا من المنطقة والعالم.

وأوضحت الدكتورة مني المروي رئيس الجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر السنوي يشكل منصة محلية وعالمية لتعزيز التعليم الطبي المستمر، والتعرف على أحدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال طب وجراحة تجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات التي ستقام على هامش المؤتمر.

وقالت أن المؤتمر يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات حول الأمراض الجلدية لجميع الأعمار بما في ذلك الأمراض الجلدية المزمنة والتحديثات السريرية والحالات الصعبة والعمليات التجميلية والعلاجات الجراحية إلى جانب ندوات البحث العلمي والجلسات وورش العمل التفاعلية وكذلك العروض البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف التدريب والتطوير المهني المستمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتخلله عددا من البرامج الدراسية للأطباء المتخصصين، حيث يضم اليوم الأول ورشة عمل مشتركة بين الجمعية الإماراتية والجمعية الأوروبية للتدريب على استخدام اجهزة الليزر الحديثة والتي تهدف لتحسين جودة ودقة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

فيما يعتبر المؤتمر السنوي للجمعية منتدى علمياً يسلط الضوء على التطورات الحاصلة في علاج الأمراض الجلدية ويعزز من تبادل الخبرات والممارسات وأحدث طرق العلاج المتاحة مع الخبراء العالميين وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي وتكنولوجيا جراحة التجميل.

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