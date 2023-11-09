وزارة الداخلية تحذر من مكالمات هاتفية مشبوهة تدّعي تحديث البيانات الشخصية

المصدر: البيان

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حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تحذر وزارة الداخلية الجمهور الكريم من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية وتهيب بالجمهور الكريم التعامل بحذر مع الاتصالات أو الرسائل النصية المشبوهة".

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