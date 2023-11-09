انطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» بقاعة الإمارات للضيافة بعجمان

المصدر: عجمان: عصام الدين عوض – تصوير: يماني العفاري

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انطلقت قبل قليل في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، حملة (تراحم من أجل غزة)، التي تهدف إلى دعم الأشقاء في فلسطين، وذك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في غزة، حيث تم تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتأثرين من الاشقاء الفلسطينيين -خصوصا- حزم الاطفال والنساء.

استنفار

واستنفر مكتب هيئة الهلال الأحمر في عجمان الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة الاشقاء في فلسطين، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للمتضررين، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، حيث انطلقت الكثير من الحملات الخيرية التي تهدف الى إغاثة الجوعى و اللاجئين في مختلف بقاع العالم، منها حملة اغاثة السوريين ومد يد العون لهم، والتي خصصت للاجئين من الأطفال والشيوخ والنساء، وهي حملات – دائما – ما تأتي في وقتها باعتبار تلك الفئات من أكثر فئات المجتمع ضعفاً وحاجة.

استجابة فورية

وأضاف أن استجابة الإمارات الفوري والدعم المباشر للجوعى والمعوزين داخل وخارج أرض الوطن، مكنها في أن تتبوأ المراكز الأول عالمياً في قيمة المساعدات الانسانية الأمر الذي جعل كل دول وشعوب العالم تنظر بإعجاب لتلك الحملات الإغاثية التي تطلقها في كافة المناسبات، مؤكداً أن تلك الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن تلك الحملة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

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