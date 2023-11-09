منتدى «تنمية المجتمع» يستعرض دور الشراكات وجودة الحياة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، النسخة الثانية من منتدى القطاع الثالث، تحت شعار «شركاء لتحقيق الأثر»، ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تسليط الضوء على الفرص التي تسهم في تعزيز نمو مؤسسات القطاع الثالث، والتي تشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي، وتحفيز منظومة التعاون بين القطاع الثالث والقطاعين الحكومي والخاص.

وذلك من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتناول المواضيع ذات الأولوية ما يسهم في تعزيز جودة الحياة. وشهد المنتدى تنظيم جلسات توعية حول المسؤولية المجتمعية للشركات، تستهدف ممثلي القطاع الثالث، قدمها كل من الدار العقارية، وطيران الاتحاد، وطاقة.

كما تم تنظيم ورش عمل تخصصية تناولت 3 محاور هي الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم، والاستدامة البيئية، وتفعيل القطاع الثالث، بحضور كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب عدد من القيادات في القطاع الحكومي والخاص، وممثلين عن المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام من القطاع الثالث إضافة إلى الشركاء.

وفي كلمة ألقتها افتراضياً، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، أن القطاع الثالث من الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، لديه ما يميزه ويعتبر نقطة قوة، وهو روح العمل الجماعي قائلة: «إن أجمل ما في القطاع الثالث أنه قائم على الشراكات والعمل الجماعي والعطاء المتبادل، والذي باستطاعته تحويل أي مجموعة إلى فريق عمل تجمعه رؤى وأهداف، وأي فكرة إلى حراك قائم وملموس على أرض الواقع».

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