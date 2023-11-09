انطلاق «الكونغرس العالمي للإعلام» الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام 2023 الأسبوع المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة دولية قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الإعلامية وصناع القرار والخبراء، وأعلن عن تفاصيل النسخة الثانية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بتنظيم مجموعة أدنيك وبالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة المنظمة: قمنا بتعزيز شبكتنا الإعلامية العالمية من خلال شراكات استراتيجية عقب النسخة الأولى، ومن المقرر أن يتناول اليوم الافتتاحي للكونغرس الدور المحوري لوسائل الإعلام في البيئة والاستدامة ودعم قضايا المناخ، استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشار إلى أن اليوم الثاني للكونغرس سيركز على التثقيف الإعلامي للشباب والترحيب بالطلاب من 100 جامعة، بهدف إعدادهم للمساهمة في تشكيل المشهد الإعلامي، إضافة إلى إطلاق مجلس التعليم والإنتاج المشترك، ومجلس الابتكار، وبرنامج «نيكس تك» ومختبر الإعلام المستقبلي، لاستكشاف العلاقة بين الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي ولمواكبة التطور الذي يشهده هذا القطاع.

وتابع: سيخصص اليوم الثالث للإعلام الرياضي باعتباره قطاعاً مهماً وواسعاً، وسيركز على القضايا التي تشغل بال الشارع الرياضي.

من جانبه، أفاد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بأن تنظيم فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام يأتي وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم طيف واسع من القطاعات الاقتصادية والمعرفية في الدولة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة.

وأضاف: يتوقع أن تشهد النسخة المرتقبة للكونغرس إقبالاً كبيراً من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع صناعة الإعلام، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة بـ33 % لتصل إلى 257 علامة تجارية مقارنة مع الدورة الأولى للكونغرس العام الماضي، كما نما عدد الدول المشاركة بـ22 % لتصل إلى 172 دولة.

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