سعود المعلا: القيادة حريصة على بناء جيل مبدع ومتسلح بالعلم والمعرفة

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس بالديوان الأميري، رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري يرافقهما فريق مهمة «طموح زايد 2» من مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة سالم حميد المري، مدير عام المركز.

ورحب سموه برائدي الفضاء ووفد المركز وهنأهما بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، وامتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وأكد سموه أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لبناء جيل مبدع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتي، ومتابعتها لكل القطاعات، خصوصاً قطاع التعليم ينبثق من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وأن التطور لن يكون إلا ببناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة والتصدر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز