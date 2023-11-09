الملتقى الصحي الخامس بـ «نسائية دبي» يناقش آفاق الصحة المستدامة

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، افتتحت الجمعية، ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، الملتقى الصحي للمرأة في دورته الـ 11، تحت شعار «آفاق صحية»، بحضور الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، ووداد بوحميد مدير الاتصال المؤسسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وعدد من الفعاليات المجتمعية. وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي، أن الملتقى يأتي تأكيداً على أهمية الثقافة الصحية والعلاجية للمجتمع والأسرة، تماشياً مع توجهات الدولة وجهودها في التوعية والصحة العامة، ودعماً للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، حرصاً من الجمعية على تقديم ملتقى صحي سنوي، يطرح العديد من المواضيع الهادفة التي ترفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لدى أفراد المجتمع.

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