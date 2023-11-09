عبدالله المري يشيد بفريق البحث والإنقاذ لشرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية دور الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في الانتقال إلى الحوادث الصعبة وتنفيذ عمليات إنقاذ الأرواح، منوهاً بالدور الكبير الذي لعبه فريق البحث والإنقاذ لشرطة دبي الذي شارك ضمن فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في عمليات الإنقاذ خلال الزلزال والأعاصير التي ضربت دولاً عدة مؤخراً.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعميد جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام. وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ أمام معالي الفريق المري، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآلية التعامل معها، ومنها التعامل مع تدهور مركبة، وعمليات إنقاذ باستخدام الحبال، والتعامل مع المحشورين في المباني والمصاعد الكهربائية، وعمليات النزول بالحبال من أعلى المباني، إضافة إلى عرض جاهزية مركبات البحث والإنقاذ، فضلاً عن استعراض أجهزة عدة خاصة بعمليات الشرطة.

واطلع معاليه على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة للنقل والإنقاذ التي تتمثل في متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ونسبة السعادة الوظيفية التي وصلت إلى 99.3 % في العام 2022، وفق استطلاع رأي سعادة الموظفين على مستوى شرطة دبي، ونسبة الأخطاء المرصودة للفرق التخصصية «فريق الإنقاذ البري»، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات.

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