سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة بالفجيرة والشارقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أمس مناطق متفرقة في الدولة، وتحديداً في الفجيرة والشارقة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، وهو ما أدى إلى جريان الأودية والسيول في الفجيرة، كأودية حشنة وشوكة وثوبان ووادي الحلو بالشارقة، وكذلك وادي طوى وأوسمة برأس الخيمة.

وسقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في أوحلة وشارع مليحة بكلباء، بينما سقطت أمطار متوسطة على منطقة محافز والمدام بالشارقة وغزيرة في مليحة.

كما شهدت إمارة رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة على مناطق المنيعي والحويلات ومسافي وشرق شوكة، بينما شهدت مناطق حبحب وحتا بدبي وطريق شوكة بالعجيلي طريق جبل جيس سقوط أمطار متوسطة.

وسقطت على منطقة فلج المعلا والراشدية والطويين وثوبان بأم القيوين والخليبية في الفجيرة، وكذلك منطقة الغيل وكدرا في رأس الخيمة أمطار متوسطة، بينما سقطت أمطار خفيفة على منطقة الحراي والزبارة في خورفكان.

سحب ركامية

وفي سياق متصل، استمر طقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكوّن بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر وامتدت إلى بعض المناطق الغربية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط اضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز الوطني سجلت الدولة، أمس، أعلى درجة حرارة بمنطقة سويحان في مدينة العين بمقدار 34.5 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهراً، بينما تم تسجيل أقل درجة على جبل جيس في رأس الخيمة بمقدار12.3 درجة مئوية عند الساعة 3:15 فجراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز