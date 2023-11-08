الصايغ وباشينيان يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وأرمينيا

المصدر: وام

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التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى أرمينيا.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وأرمينيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون بين البلدين التي تشهد نمواً مستمراً، وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاقها في كل الصُّعد التي تدفع التنمية والازدهار، وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الصايغ ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وأرمينيا من تطور، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أشاد باشينيان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بالتعاون البناء بين البلدين، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

حضر اللقاء د. نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

ومن الجانب الأرميني، ڤاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد، وڤاهان كوستانيان، نائب وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين.

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