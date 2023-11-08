عبدالله بن زايد ووزير خارجية قبرص يبحثان هاتفيا الأوضاع الإنسانية في المنطقة

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص ، آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والتداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة على المدنيين.

وناقش الوزيران سبل تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل من أجل ضمان حماية أرواح كافة المدنيين ، كما بحثا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وفي هذا الصدد ، أطلع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص سموه على مبادرة بلاده لإنشاء ممر بحري يؤدي إلى تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين ؛ وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هذه المبادرة الإنسانية من جمهورية قبرص الصديقة.

وأكد سموه أهمية تعزيز كافة المبادرات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي غزة والتخفيف من معاناتهم.

كما أشار سموه إلى أهمية العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الاستقرار والأمن المستدام.

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