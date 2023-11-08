اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. كما شهد الاجتماع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.

وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء الداخلية بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد (استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات)، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.

كما أقيم على هامش الاجتماع حفل تكريم البحوث الفائزة بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، للبحوث الأمنية للفترة 2022 -2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز