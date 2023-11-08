أمطار على مناطق متفرقة وجريان الأودية في الفجيرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية، وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية والسيول في الفجيرة في أودية حشنة وشوكة وثوبان ووادي الحلو بالشارقة ووادي طوى وأوسمة برأس الخيمة، وسقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في أوحلة وشارع مليحة – كلباء، وكانت متوسطة على محافز والمدام وغزيرة في مليحة بالشارقة.

كما سقطت أمطار غزيرة في رأس الخيمة على المنيعي والحويلات ومسافي وشرق شوكة ومتوسطة على حبحب وحتا بدبي وعلى طريق شوكة – العجيلي وعلى طريق جبل جيس، وكانت متوسطة على فلج المعلا والراشدية والطويين وثوبان بأم القيوين والخليبية في الفجيرة ومتوسطة على الغيل وكدرا في رأس الخيمة، وخفيفة على الحراي والزبارة في خورفكان

واستمر طقس اليوم "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع تكوّن بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر وامتدت إلى بعض المناطق الغربية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط اضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبحسب المركز الوطني سجلت اليوم أقل أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان بالعين بمقدار 34.5 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهرا، وسجلت أقل درجة على جبل جيس في رأس الخيمة بمقدار12.3 درجة مئوية عند الساعة 3:15 فجرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس يوم غد "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

ويتوقع أن يكون طقس الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية غرباً وشرقا قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويكون رطب ليلا وصباح السبت.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد عصر اليوم زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر في بحر باندا عند الساعة 5:2 عصرا بالتوقيت المحلي للإمارات.

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