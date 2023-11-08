طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و اوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف و يحدث المد الأول عند الساعة 11:23 و المد الثاني عند الساعة 22:28 و الجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزرالثاني عند الساعة 04:34.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والمد الثاني عند الساعة07:23 و الجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 01:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 85 35

دبي 34 24 70 30

الشارقة 33 24 80 35

عجمان 33 25 80 30

أم القيوين 32 22 80 30

رأس الخيمة 34 25 75 30

الفجيرة 31 25 75 25

العـين 33 22 65 25

ليوا 34 20 80 35

الرويس 34 23 85 40

السلع 34 22 80 35

دلـمـا 33 25 80 40

طنب الكبرى 32 26 85 35

الصغرى 32 26 85 35

أبو موسى 33 26 85 35

-مل-

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