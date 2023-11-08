«قمة المليار متابع» في دبي تجمع 3000 صانع محتوى ومؤثر من أنحاء العالم

المصدر: وام

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تستضيف دبي يومي 10 و11 يناير المقبل النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" التي تعد أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم وذلك بأبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

تنظم القمة "أكاديمية الإعلام الجديد" أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط ويشارك في الحدث الأكبر من نوعه دولياً أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم و100 متحدث بينهم خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة.

تستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على كافة منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتتحول "قمة المليار متابع" على مدار يومين إلى ورشة تفاعلية متواصلة ينقل فيها صناع محتوى عالميون خبراتهم ومعارفهم للمؤثرين الجدد والعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية.

وتتطلع القمة إلى رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم من خلال نقل المعارف وتوسيع الشراكات وفرص التعاون بين المؤثرين وشركات إنتاج المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتشهد القمة عدداً من الجلسات والحوارات حول الأدوات والمفردات التي تجعل من صناع المحتوى الجدد مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترسم الحوارات التي يشهدها الحدث خارطة صناعة محتوى هادف ومستدام وتضيء على سبل الحصول على المهارات المطلوبة لضمان الاستمرارية في العمل عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة فضلاً عن أبرز الأساليب والأدوات اللازمة لصناعة المحتوى الناجح والمؤثر الذي يرفع من مستوى التأثير الإيجابي للمنصّات الرقمية وتسهم في التعريف بالتجارب الملهمة في مختلف المجالات.

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "لا يسعنا أن نتخيل عالما بدون محتوى بدون كلمة مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة وهكذا الحال بالنسبة لصناعة المحتوى الرقمي وصنّاعه فلا يمكننا أيضاً أن نتخيل عالماً بدون هؤلاء الذين ينقلون تجاربهم وتجارب مجتمعاتهم لآلاف وملايين من المتابعين حول العالم ويقربون المسافات بين الثقافات ويخلقون جسوراً بين الأفكار".

وأضافت: “نتطلع من خلال (قمة المليار متابع) إلى توحيد جهود المؤثرين وصنّاع التغيير تجاه قضايا تخدم راهن ومستقبل العالم ونفتح في الوقت نفسه الباب أمام صنّاع المحتوى ومنصات التواصل وشركات إنتاج المحتوى الرقمي لتبادل الرؤى والأفكار وخلق شراكات وفرص تعاون وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية الرامية إلى أن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم”.

وأوضحت أن تقديم محتوى اجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة وتأثيرها عميق في واقع الأفراد والمجتمعات لهذا يأتي تنظيم (أكاديمية الإعلام الجديد) للقمة انطلاقاً من إيمان بأن كل صانع محتوى قادر على إحداث تغيير في حياة من يتابعه نحو الأفضل وثقة بأن تبادل الخبرات في هذا المجال سيضاعف من حجمه ويستحدث أدوات جديدة في تقديم المعرفة وتسهيل تناقلها بين الأفراد والمجتمعات.

شهدت النسخة الأولى من القمة إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتجاوز عدد المتقدمين لحضور فعالياتها أكثر من 17,500 طلب تم قبول 6,500 مشارك من إجماليهم لحضور أكثر من 40 فعالية ما بين جلسات وورش عمل وأنشطة متنوعة.

وشهدت النسخة الأولى أيضا مشاركة أكثر من 77 متحدّثاً من أهم المؤثرين وصانعي المحتوى العالميين وبحضور 200 رئيس تنفيذي من حول العالم وأكثر من 300 شركة عالمية متخصصة بصناعة المحتوى وإعداد المؤثرين إضافة إلى أكثر من 100 وكالة عالمية تعمل في هذا المجال.

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