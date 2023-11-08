طرق دبي تفوز بثلاث من جوائز القيادة الآسيوية

المصدر: البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بثلاث من جوائز القيادة الآسيوية في مجالات الاستدامة في معالجة المياه والابتكار في الأعمال والابتكار الرقمي.

وحصلت الهيئة على أول جائزة من هذه الجوائز وهي: جائزة الاستدامة لفئة أفضل الحلول المستدامة عن مشروع (معالجة المياه في محطات إيواء الحافلات)، وقد نالت الهيئة هذه الجائزة من خلال مشاركة إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة عن مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي في محطات إيواء الحافلات والورش التابعة لها، والذي يعد مشروعاً متميزا يدعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات في الاستدامة وتقليل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة نقل المياه العادمة، فضلا عن استغلال المياه المعاد تدويرها في توسعة المساحات الخضراء في المحطات وزيادة أعداد الأشجار والنباتات فيها.

كما حصلت مؤسسة القطارات في الهيئة على جائزتين أخريين من جوائز القيادة الآسيوية وهما: جائزة الابتكار في الأعمال وذلك عن مشروع (الربط بين إدارة التهيئة الهندسية وبيئة المعلومات الموحدة)، وجائزة الابتكار عن (المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية)، وذلك لدورها البارز كأداة استراتيجية للنمو المستدام في مجال النقل والمواصلات.

ويعتبر مشروع (الربط بين إدارة التهيئة الهندسية وبيئة المعلومات الموحدة) تقنية مبتكرة تساهم بفعالية في تحسين أداء تشغيل القطارات من خلال مهام مثل مراجعة التقارير الشهرية. ويجسد هذا الإنجاز التزام الهيئة بالتحول الرقمي وتطوير نظام إدارة سكك حديدية مرن وفعال، مما يسهم في تحسين تجربة النقل والمواصلات في المنطقة.

وتعمل (المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية للقطارات) على إدارة الحوكمة المعلوماتية لبيانات ووثائق مترو دبي والتي توفر بيئة رقمية تسمح بالتفاعل بين الشركاء المعنيين وتهدف إلى ضمان ترابط المعلومات.

الجدير بالذكر، أن جوائز القيادة الآسيوية تكرم قادة الأعمال والمنظمات البارزة في القارة الآسيوية لالتزامهم المستمر بالتميز وتطوير أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة. وتعتز هذه الجوائز بمواصلة التقليد الذي أرسته منذ إطلاقها في 2011 والذي يدعم روح الإنجاز، ويحتفي بالتميز في قيادة الأعمال في عموم القارة الآسيوية.

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