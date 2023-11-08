الإمارات ورومانيا تبحثان توسيع التعاون الثنائي بمجالات التحديث الحكومي

المصدر: وام

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شهدت زيارة رسمية لفريق مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى جمهورية رومانيا، عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات ورومانيا في مجالات التحديث الحكومي.

واتفق الجانبان على محاور جديدة للشراكة الهادفة لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة الهادفة لتطوير نماذج العمل الحكومي.

فقد التقى فريق التبادل المعرفي الحكومي خلال الزيارة معالي لازلو بوربيلي، مستشار الدولة، منسق إدارة التنمية المستدامة في حكومة رومانيا، ومعالي نيكولاي كومانيسكو مستشار الدولة للسياسة الخارجية والشؤون الاستراتيجية في مقر رئاسة الوزراء الرومانية، ومعالي بوغدان دوميا وزير دولة في وزارة البحث والابتكار والرقمنة، وبحث معهم تطورات الشراكة الاستراتيجية ومجالات التطوير المتاحة الكفيلة بتعزيزها ونقلها إلى آفاق جديدة.

وتشمل محاور التعاون الجديدة التي اتفق عليها الجانبان، الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والابتكار، وأهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد والاستثمار، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، سعي حكومة دولة الإمارات لتوسيع أطر التعاون الهادف للارتقاء بالعمل الحكومي مع الشركاء من حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تتشارك مع الإمارات الرؤى ذاتها لتأسيس وترسيخ أسس حكومات المستقبل.

وقال عبد الله لوتاه إن توسيع أطر الشراكة مع حكومة رومانيا، يعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات البناءة والإيجابية، والاستفادة من نماذج العمل المستقبلية والخبرات وقصص النجاح التي تمكنت حكومة دولة الإمارات من تطويرها.

من جهته، أكد معالي لازلو بوربيلي أن زيارة الوفد الإماراتي شكلت دفعة جديدة للتعاون الذي أطلقته حكومة رومانيا وحكومة دولة الإمارات في فبراير الماضي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بكفاءة المؤسسات ومسؤوليتها وشفافيتها، فضلا عن تحفيز القدرات المؤسسية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات مثل التعليم من أجل التنمية المستدامة، والحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، وحاضنات الأعمال، وغيرها الكثير.

وأشار إلى أن الجانب الروماني تعرف على تجربة المسرعات الحكومية بدولة الإمارات، ونظام إدارة الأداء، وتجربة مركز خدمات 1 النموذجي، والمنصة الرقمية الموحدة، ومبادرة مليون مبرمج، مؤكداً أن إدارة التنمية المستدامة ستعمل على إشراك جميع الجهات الحكومية المعنية في رومانيا للاستفادة من الشراكة مع حكومة دولة الإمارات التي تحمل فرصاً متميزة لتنمية الدولة والارتقاء بالقطاع الحكومي.

يذكر أن حكومتي الإمارات ورومانيا كانتا قد أعلنتا إطلاق شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، من خلال مذكرة تفاهم وقعها من دولة الإمارات سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومن جانب حكومة رومانيا معالي ميرسيا أبروديان رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء.

يغطي التعاون بين الجانبين عدداً من المجالات، أهمها؛ تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في بناء قدرات الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والتعليم والبرمجة وحاضنات الأعمال، وتعزيز القدرات الإدارية، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين، وتطوير الخدمات وتبسيط تجارب المتعاملين.

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