صقر غباش: جهود قياداتنا وإخلاص شعوبنا نهضت بهويتنا الخليجية

المصدر: الدوحة - البيان

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شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال معالي صقر غباش في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع: «لقد تحقق لنا الكثير من الامتداد والرسوخ في الروابط التي تجمع هويتنا الخليجية المشتركة مع هوياتنا الوطنية، بجهود صادقة من قيادات دولنا، وتحت مظلة مجلس التعاون، وبإخلاص ودعم من شعوبنا، وقد أثمر كل ذلك في مسيرة نهضتنا بين دول العالم».

دعم إماراتي

وأكد معاليه على المكانة التي وصلت إليها دول الخليج العربية وتأثيرها الإيجابي في ظل ما يموج به العالم من أحداث، لعل أبرزها في الوقت الحالي الحرب التي تجري على أرض فلسطين، حيث تحرص دولنا جميعاً على أن تبذل كل جهودها لتحقن دماء الأبرياء، ومن على منبر هذا اللقاء الخليجي تؤكد دولة الإمارات للعالم كله موقفها الثابت دوماً من مواصلة دعمها لقضية الشعب الفلسطيني ونصرته.

جهود إماراتية

وقال معاليه إن قيادة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبذل كل تحركاتها السياسية، واتصالاتها الدبلوماسية قي كافة اتجاهاتها وبمختلف مستوياتها لوقف هذه الحرب، وكان آخرها دعوتها لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 30 أكتوبر، والذي شددت فيه على الضرورة القصوى لوقف إطلاق النار فوراً، وإيصال المساعدات الإنسانية لشعب غزة المحاصر، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وهدفها الثابت والمستمر هو أن ينال أهل فلسطين كامل حقهم في أن يعيشوا في سلام على أرض وطنهم المستقل وعاصمته القدس الشرقية.

وأضاف معاليه: إننا إذ نجتمع اليوم بصفتنا النيابية عن شعوبنا الخليجية لنؤكد دعمنا لجميع مشاريع العمل الخليجي الموحد التي تخدم أوطاننا ومواطنينا، وإنني على ثقة بأنكم تشاركونني الرأي في أن من أهم هذه المشاريع، التعاون لمعالجة التغيرات المناخية، ومن هنا جاء احتضان دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) .

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