عبدالله بن زايد يبحث وأمين سر الفاتيكان الأوضاع في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، وبحث سموه والكاردينال بارولين، خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي على هامش أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ، العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، بما يدعم مساعي البلدين لإعلاء قيم التسامح والتعايش في المجتمعات، وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

كما استعرض الجانبان أجندة عمل القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ، التي تعقد في أبوظبي في إطار الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دور القيادات الدينية في تعزيز الوعي المجتمعي بالتغير المناخي، ومسار المواجهة العالمية لتداعياته، مؤكداً أهمية توحيد الجهود من أجل حماية مستقبل الكوكب، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ علاقات متنامية ومتطورة مع دولة الفاتيكان، ويعمل البلدان من أجل مد جسور الحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والأديان، كما نؤمن أيضاً بأهمية التصدي لآفة التطرف والكراهية.

من جانبه، أشاد الكاردينال بيترو بارولين بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبجهود دولة الإمارات لنشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب، وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

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