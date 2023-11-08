«منطقة التعليم والابتكار» في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية تستضيف 19 فعالية

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف «منطقة التعليم والابتكار» في الدورة الـ 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، 19 جلسة نقاشية.

وورشة عمل تفاعلية، تجمع طلاب الدراسات العليا والمختصين من الشباب وقادة القطاع، لتبادل الأفكار والمعارف في مجالات مستقبل الرقمنة، الحلول المبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، مستقبل التنقل، تمكين الجيل القادم من قادة المناخ، التغير المناخي، الاستدامة، تسريع نمو الشركات الناشئة، المدن المستدامة ونمط الحياة المستدام، خطوات عملية لتقليل الأثر البيئي، مستجدات تقنيات استدامة المياه، وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2023، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي.

مشاركة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «يسهم «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» في تعزيز مشاركة الشباب في الفعاليات العالمية، وتمكينهم بالمعرفة والفرص والمهارات والأدوات اللازمة، لتحفيز مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني، وليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة،.

ويوفر المعرض منبراً للشباب لإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وحلولهم المبتكرة، التي من شأنها دعم الطموحات المناخية، لاسيما خلال «عام الاستدامة»، الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، والمساحات الكبيرة، التي يتيحها المؤتمر للعمل المناخي الشبابي».

وتشارك في الجلسات المقامة في القاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة زايد الدولية للبيئة، مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة الإمارات للبيئة، إكسبو سيتي دبي، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أكوا باور، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE»، جامعة مانشستر، شركة «هواوي» العالمية، شركة «ديل» العالمية، شركة «بيرو فيريتاس»، «صن إنرجي أدفايزوري»، «لينكد إن»، «دبليو إس بي»، «ذا ويست لاب»، وجهات أخرى.

ويمكن التسجيل لزيارة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»، وحضور الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني www.wetex.ae/ar/register.

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