تفاهم بين «دبي القضائي» و «التحكيم الدولي لتسوية المنازعات»

المصدر: دبي - البيان

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وقّع معهد دبي القضائي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، مذكرة تفاهم تسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لحل المنازعات.

حيث يسعى الطرفان لتطوير قطاع تسوية المنازعات، وبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم، وزيادة الوعي المجتمعي بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وقالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي: تتجسد رؤية المعهد تجاه تعزيز الشراكات الاستراتيجية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب العالمية في التدريب والتطوير القضائي.

وأعربت عن سرورها بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، والتشارك معه بالرؤية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير التميز والجودة في تقديم الخدمات ذات الصلة.

من جهتها، أفادت جهاد كاظم المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، بأن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية للمركز، والتي تهدف إلى رفع المستوى المهني وتطوير قطاع التحكيم في المنطقة.

وتشمل مجالات التعاون، عقد برامج تدريبية، توفير قاعات لجلسات التحكيم، تنظيم محاضرات وندوات مشتركة وسيتم تبادل البحوث والأعمال العلمية.

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