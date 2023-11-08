محمد الشرقي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة تستعرض مسيرة الإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة هامة لاستعراض مسيرة الإنجازات والطموحات الرائدة لدولة الإمارات على المستويات كافة وحدث استراتيجي لتحديد الأولويات وصياغة القرارات وعرض مستجدات الخطط في المراحل المقبلة في جميع القطاعات الحيوية.

توحيد الجهود

جاء ذلك خلال حضور سموه، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بدورتها للعام 2023 في العاصمة أبوظبي.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى أهمية المحاور والمواضيع التي تناقشها جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هذا العام، بمشاركة مؤسسات الحكومة الاتحادية والجهات المحلية وصناع القرار والمسؤولين عبر توحيد الجهود والتنسيق الفعال ومشاركة الرؤى، وطرح أهم القضايا التي تواكب مستهدفات الخطط الوطنية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

استشراف المستقبل

وأشار سموه إلى أهمية الحدث السنوي الذي يقدم نموذجاً فريداً للعمل التكاملي والجهود الوطنية بين الأطراف كافة لإطلاق المشاريع الرائدة ومناقشة الأفكار والطموحات التي تستشرف المستقبل وتواكب التحديات والتطلعات التي تدعم ركائز العمل الوطني في جميع القطاعات الحيوية، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

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