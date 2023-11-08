عمار النعيمي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ملتقى للأفكار ومحطة لتقييم الأداء

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ملتقى جامع للأفكار والطموحات والمشاريع والمبادرات والبرامج الوطنية والخطط، ومحطة لتقييم الأداء تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية، وتتوحد فيها الطاقات، وتتجسد روح الفريق الواحد، وخريطة ترسم مستقبل الدولة وتعزز مكانتها العالمية ومسيرتها التنموية نحو المئوية، وفق توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك في حضور سموه أمس الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لسنة 2023.

وقال سموه إن الاجتماعات السنوية تجربة إماراتية رائدة وفريدة تزداد رسوخاً منذ انطلاقتها في سنة 2017 وظلت مواكبة لمسيرتنا التنموية وحاضرنا بكل احتياجاته ومتغيراته ومستقبلنا بتحدياته ورهاناته وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان إن هذه الاجتماعات التي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة، منصة جامعة لمتابعة ومناقشات الموضوعات الاستراتيجية وتقييم المشاريع الوطنية والتنموية، وإطلاق المبادرات، وترسيخ العمل الحكومي المشترك المحلي والاتحادي، وفق مبادئ الخمسين لدولتنا.

وأشار سموه إلى أن العمل الحكومي يحظى باهتمام كبير ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة التي رسّخت التنسيق والتكامل والتعاون بين الاتحادي والمحلي في مختلف المجالات والقطاعات وأثمر ذلك تقديم نموذج فريد في التنمية الشاملة والمستدامة عزز من مكانة دولتنا في مؤشرات التنافسية العالمية.

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