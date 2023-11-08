«طرق دبي» تطلق منصة أتمتة عمليات الطاقة والاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع نظام أتمتة نظم وعمليات إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة لبيانات الاستدامة، لتحسين كفاءة إدارة حوكمة الاستدامة المؤسسية، والحد من تأثيرها البيئي، وذلك في إطار التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، في تعزيز مفهوم الاستدامة.

ويأتي المشروع تأكيداً على مضي هيئة الطرق والمواصلات، في مسيرتها الرائدة نحو ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي، لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وإعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد»، وتأكيداً لالتزام الهيئة في تحقيق استدامة التنقل بدبي، ودعماً للغاية الاستراتيجية الثانية للهيئة «الاستدامة».

تقنية مبتكرة

وأكدت الهيئة، أن نظام أتمتة نظم إدارة الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة هو منصة تقنية مبتكرة، تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الاستهلاك الزائد من الطاقة. وتعمل المنصة على تحليل البيانات من مصادر متعددة مثل أنظمة الكهرباء والمياه، والتبريد والوقود، وتساعد هذه البيانات في فهم أنماط استهلاك الطاقة، ما يسهم في تحديد نقاط التحسين ورفع الكفاءة.

وتماشياً مع التوجهات الحكومية، اعتمدت الهيئة استراتيجية لجعل وسائل النقل الجماعي ذات صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، تشمل تحويل كل أسطول حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة إلى كهربائية وهيدروجينية.

كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، أسهمت في تحقيق وفرة قياسية عام 2022 بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

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