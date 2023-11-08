«الإمارات لرعاية الموهوبين» تنمي إبداعات منتسبيها

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الأمين العام السابق لمؤسسة الملك عبدالعزيز، ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

حيث التقى عدداً من أعضاء الجمعية، وذلك في اجتماع ضم الجانبين، تم خلاله بحث سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اكتشاف الموهوبين وتنمية طاقاتهم الإبداعية.

وذلك بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين. حضر الاجتماع المشترك، الذي عقد في فندق إنتركونتننتال فستفال سيتي دبي، اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وميرزا الصايغ، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والعقيد زيد عبدالسلام الصابوني، المستشار الإعلامي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

واطلع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، خلال الاجتماع، على برامج وخطط جمعية الإمارات لرعاية منتسبيها من الموهوبين، وجهودها التي تهدف إلى إيجاد البيئة المناسبة لشباب الوطن الموهوبين، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم في المجالات العلمية المختلفة، وإبراز ابتكاراتهم وإعداد مشاريعهم، التي تواكب النهضة العلمية والتقنية للدولة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، ليس في مجال رعاية واحتضان الموهوبين فحسب، بل في كل المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

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