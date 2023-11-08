شرطة دبي تطلق حملة «مقعد الأطفال أمان واطمئنان»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، حملة «مقعد الأطفال أمان واطمئنان»، التي تستهدف سلامة الأطفال على الطرقات، من خلال تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية استخدام مقعد الطفل في المركبات للحد من إصابات ووفيات الأطفال الناتجة عن الحوادث المرورية.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن سلامة الأبناء وحمايتهم من الأخطار كافة، تأتي في مقدمة الأولويات، داعياً أولياء الأمور إلى الالتزام بقانون السير والمرور، وتوفير المقاعد الخاصة بالأطفال في المقاعد الخلفية للمركبات، منوهاً أن ترك أو احتضان الأب أو الأم للطفل في المقعد الأمامي أثناء القيادة يعد مخالفاً للقانون، وسلوكاً خطراً يهدد حياة وسلامة الطفل.

عقوبة مخالفة

وأشار إلى أن السماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي، مخالف لقانون السير والمرور.

وذلك نسبة لخطورتها على الطفل في حال توقف المركبة بصورة مفاجئة أو وقوع أي حادث مروري، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام والارتطام بالأجزاء الداخلية للمركبة، أو قد يندفع إلى خارج المركبة في حال شدة الاصطدام أو تدهور المركبة، وعقوبة المخالفة غرامة قدرها 400 درهم.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن الإدارة العامة للمرور سجلت خلال الـ 10 أشهر الماضية 47 حادثاً توفي خلالها طفلان، وأصيب 45 آخرين بإصابات متفاوتة منها حالة واحدة بليغة و19 متوسطة و25 بسيطة. وأوضح أن شرطة دبي، ستقوم بالتنسيق مع الشركاء في كل من شركة أودي للسيارات وشركة نون، لتوعية أفراد المجتمع حول طرق استخدام المقاعد بما يضمن سلامة الجميع في المركبة.

واختيار نوع المقعد المناسب لعمر الطفل وطريقة التثبيت الصحيح للمقعد، كما ستقوم الإدارة العامة للمرور بتوزيع مقاعد مجانية على أولياء الأمور في مختلف مناطق الإمارة خلال فترة الحملة.

وأثنى اللواء سيف المزروعي، على التعاون الكبير الذي أبداه شركاء الحملة من الشركات المساهمة ممثلة بشركة أودي للسيارات وشركة نون، في دعم الحملة من خلال توفير مقاعد الأطفال وتقديم الهدايا والمكافآت التشجيعية.

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