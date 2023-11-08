شرطة دبي تفوز بجائزتين في الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، بجائزة «أفضل جهة في تطبيق التكنولوجيا في مجال الموارد البشرية»، المقدمة من المنظمة الأمريكية للموارد البشرية.

وذلك عن إنشاء «مركز تحليل بيانات الموارد البشرية»، الهادف إلى تعزيز اتخاذ قرارات إدارة المورد البشري بشرطة دبي بطريقة مرنة، لضمان سرعة الاستجابة، التي تتطلبها متغيرات العمل الشرطي إدارياً وميدانياً، وإعادة تنظيم العمل وفقاً للتوجهات والتحديات المستقبلية.

كما فازت القيادة العامة لشرطة دبي، بالمركز الثاني في الجائزة ذاتها عن فئة «أفضل جهة في تطبيق جودة الحياة والصحة»، حيث جاء تسليم الجائزتين، خلال فعاليات مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي «SHRM Mena»، الذي أقيم في فندق أتلتنس بدبي.

واستقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فرق عمل الإدارة العامة للموارد البشرية الفائزة بالجائزتين، مشيداً بجهودهم في إبراز مكانة وسمعة شرطة دبي على المستوى العالمي، في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، والتي تنعكس على تحقيق الريادة والتميز في العمل الشرطي بإمارة دبي.

بدوره، أكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الجائزتين تعكسان حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، وإطلاق المبادرات النوعية الهادفة إلى المساهمة في تميز القوة محلياً ودولياً، عبر تسخير كل إمكانات العنصر البشري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

يشار إلى أن المؤتمر استقطبت أكثر من 50 متحدثاً، و1600 خبير من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية.

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