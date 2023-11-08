4 مناقصات صيانة لمنشآت صحية في 3 إمارات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تطرح وزارة «الطاقة والبنية التحتية» في نوفمبر، 4 مناقصات للعديد من المشروعات، وتشمل أعمال صيانة مبانٍ صحية حكومية، وذلك في إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة.

وحددت الوزارة، 15 نوفمبر الجاري، موعداً لفتح المغلفات، بينما تطرح الوزارة المناقصات إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتشمل المناقصات، تقديم خدمات استشارية وتصميم بإمارة الشارقة، لتطوير مبنى الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى كلباء بإمارة الشارقة، بتطوير مبنى الطوارئ وإضافة غرف عزل وفحص طبي، وغرفة عمليات مصغرة وغرف إفاقة واستقبال وانتظار وخدمات، فضلاً عن إضافة مبنى العيادات الخارجية، الذي يحتوي على غرفة أشعة بخدماتها، وغرف عيادات أطفال وحوامل وعيون وفحص قلب وجهاز تنفسي وخدمات، بينما اشترطت الوزارة في المتقدمين للمناقصة أن يكون لهم سابقة خبرة في تصميم المنشآت الطبية، وتوفير استشاري متخصص في المنشآت الطبية.

وتحتوي المناقصات على استكمال إضافات وتوسعة مركز الحميدية الصحي في منطقة الحميدية 2 بإمارة عجمان، باستكمال الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية بالمشروع، والتي تشمل أعمال الطابوق والتشطيبات الداخلية والخارجية والعزل وغيرها من الأعمال بحسب المخططات ووثائق المناقصة.

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