الرئيس المؤسس للمنتدى العربي الدولي للمرأة لـ «البيان »: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أوصى المنتدى العربي الدولي للمرأة، بالتعاون مع شركة فايزر، المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تمكين المرأة ورفع نسبة التمثيل النسائي، في 3 قطاعات حيوية هي:

الصحة، والبحث العلمي، وتسوية النزاعات، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط، والتي يتمثل أبرزها في صعوبات التعلم، وارتفاع تكاليف التعليم، لاسيما الجامعي، والزواج المبكر، والخروج إلى سوق العمل، وسوء الوضع الاقتصادي للأسرة، والعناية بأفراد الأسرة والمساعدة في أعمال المنزل.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدراه معاً بعنوان: «التصميم من أجل التنوع والإنصاف والشمول»، صباح أمس، والذي جاء نتيجة لسلسلة من الجلسات الحوارية الافتراضية التعاونية التي أجريت بمشاركة نخبة من أبرز الممارسين في القطاع الطبي، والمتخصصين في العلوم الصحية في المنطقة، بحضور الدكتورة مريم مطر، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية.

والدكتورة هيفاء الكيلاني، الرئيس المؤسس للمنتدى العربي الدولي للمرأة، وباتريك فان دير لو، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا في شركة «فايزر»، وبارميوت بينز، رئيس مجموعة الخليج العربي في شركة «فايزر».

وأكدت الدكتورة هيفاء الكيلاني، الرئيس المؤسس للمنتدى العربي الدولي للمرأة لـ«البيان»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في الميديا سيتي، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تحقيق التوازن بين الجنسين ودعم وتمكين المرأة في كافة القطاعات.

مشيرة إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة التي أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى لدور المرأة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة. وأعربت عن إعجابها البالغ بما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين عربياً وعالمياً، والتي لمسناها جلياً منذ تأسيس المنتدى في العام 2001، حتى أضحت أنموذجاً يحتذى به عربياً وعالمياً.

خطوة مميزة

من جهته، قال دير لو، إن توصيات التقرير تضمن تمثيل المرأة وآراءها في قطاع الرعاية الصحية خاصة، مشيراً إلى أن الشراكة مع المنتدى العربي الدولي للمرأة، تعتبر خطوة مميزة لدفع المؤسسات، لاسيما الخاصة نحو تحقيق التوازن بين الجنسين في المنظومة الصحية بالمنطقة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية دور المرأة في ريادة قطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن التقرير يسلط الضوء على أهمية مواجهة التحديات الصحية والنفسية التي تقف أمام المرأة في الدول التي تعاني الصراعات.

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