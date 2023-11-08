«إقامة دبي» تشارك بمؤتمر جودة التعليم في المغرب

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، بأعمال المؤتمر الدولي السادس حول جودة التعليم، الذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي، بجامعة ابن زهر بمدينة أغادير بالمملكة المغربية الشقيقة.

حيث قدم الدكتور شادي حجازي، مستشار التعليم في مركز التعليم المستمر وتطوير المواهب التابع لإقامة دبي، في المؤتمر، ورقتي بحث حول (نمط القيادة التحويلية في تعزيز المخرجات التعليمية للطلبة الجامعيين في دولة الإمارات دراسة حالة في الجامعات الخاصة).

وتركزت مداولات المؤتمر حول علاقة المؤسسة التعليمية بباقي مؤسسات المجتمع المدني، ونمط القيادة التحويلية وانعكاساته على مخرجات التعليم، وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي ومخرجاته في مجال التعليم.

وتهدف مشاركة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في المؤتمر الدولي حول جودة التعليم، وغيره من الفعاليات البحثية العالمية إلى الاستفادة من مخرجاتها في تعزيز دورها في خدمة المجتمع.

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