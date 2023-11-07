تقنية حديثة مع جراحة ثلاثية الأبعاد بمستشفى "توام" تنقذ مريضا من سرطان الكُلى

المصدر: وام

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نجح مستشفى "توام" في إجراء جراحة دقيقة بمنظار ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية التصوير بالنطاق الضيق لمريض بسرطان الكلى يبلغ من العمر 34 عاماً في إنجاز رائد لعلاج هذا المرض الخبيث وذلك تماشياً مع توجيهات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في هذا الشأن.

وقد قام فريق أطباء المستشفى، الذي يعد جزءًا من مجموعة "بيورهيلث"، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بإجراء العملية بدقة وكفاءة تامة ما ساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية في كلية المريض وحمايتها من الحاجة إلى المزيد من العلاجات المؤلمة والطويلة.. ومن خلال خبرة وتفاني الفريق الطبي، تعافى المريض بشكل سريع وتم إخراجه من المستشفى بعد يومين فقط من إجراء الجراحة.

وتحت قيادة واشراف استشاري المسالك البولية الدكتور آفتاب أحمد، قرر الفريق الطبي استخدام تقنية مبتكرة من خلال التصوير بالنطاق الضيق (NBI) لفحص وتشريح الأنسجة السرطانية بدقة.

ويعتبر التصوير بالنطاق الضيق تقنية تصوير متطورة تستخدم طول موجات محددة من الضوء تمتصها كريات الدم الحمراء بشكل فعال ومباشر ما يساعد على تحسين رؤية المنظار وتحديد أنماط الأوعية الدموية الدقيقة داخل المنطقة السرطانية.

وتساعد تلك الطريقة على تعزيز قدرة ومعرفة الفريق الجراحي لتشريح منطقة الجراحة ما يضمن نتائج دقيقة ومحسنة.

وبعد تحديد جميع الأنسجة السرطانية، تمكن الفريق الطبي من احتواء الورم والتأكد من عدم انتشاره.

وتفتح مثل تلك الإجراءات آفاقاَ واعدةَ للشفاء الكامل من مرض السرطان دون الحاجة إلى علاجات إضافية مثل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو المناعي.

ويمثل هذا النهج الرائد بداية لمرحلة جديدة لعلاج سرطان الكلى، وتنويع خيارات وحلول الرعاية الصحية في المنطقة.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الكرم، الرئيس التنفيذي لمستشفى "توام" وقطاع العين: " سعداء بالإنجاز الكبير الذي حققه فريقنا الطبي في مستشفى "توام"، والذي يتماشى مع التزامنا التام بتقديم خيارات صحية مبتكرة ومتطورة.. ويعكس نجاح العملية خبرة وكفاءة فريقنا الطبي وسعينا الدؤوب لتوفير حلول طبية متميزة لمرضانا.. وتتماشى جهودنا في مستشفى "توام"، مع رؤية مجموعة "بيورهيلث" وتوجيهات شركة "صحة"، في تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية".

وقالت الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي لمستشفى توام ولقطاع العين: "نفتخر بالنجاح الكبير في معركتنا ضد السرطان. ونؤمن بأن تخصيص التقنيات الجراحية المتخصصة واعتماد التكنولوجيا والابتكارات الجديدة أمر بالغ الأهمية في تعزيز جهودنا لمحاربة هذا المرض الخبيث.. فمن خلال الجمع بين الطرق المبتكرة والإمكانيات الجديدة، نستطيع إيجاد علاجات أكثر أمانًا وفعالية، ما يقربنا من عالم يمكن فيه القضاء على السرطان دون الحاجة إلى علاجات إضافية.. ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في قدرتنا على تقديم حلول علاجية متطورة، ويؤكد حرصنا على توفير مستقبل أكثر إشراقًا لمرضانا".

وأضافت : " تسمح المناظير ثلاثية الأبعاد في العمليات الجراحية بتوفير رؤية أوضح وأقرب كما في حالة الجراحة المفتوحة، مما يقلل من وقت العمليات ويعزز سلامة المريض.. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية التصوير الضيق النطاق (NBI) المتقدمة على زيادة الدقة الجراحية، ما يتيح رؤية محسنة لأنماط الأوعية الدموية الدقيقة في المناطق السرطانية.. وتواصل "بيورهيلث" والمؤسسات الصحية التابعة لها، بما في ذلك شركة "صحة"، تسخير التقنيات المتقدمة والحلول التكنولوجية المبتكرة في تعزيز مشهد الرعاية الصحية، بما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتمكين المجتمعات من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة.. ومع محفظة متنوعة وشبكة واسعة من المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص المتعددة وحلول التأمين والصيدليات وغيرهم، تواصل المجموعة الرائدة إحداث ثورة في مستقبل مشهد الرعاية الصحية.

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