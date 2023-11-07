هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة والفجيرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استمر طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، امتدت إلى بعض المناطق الداخلية، فيما ظلّت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة.

وهطلت أمطار غزيرة اليوم على كلباء وخوفكان وسد الرفيدة في الشارقة وعلى الفصيل والسودة والقرية وكانت غزيرة رعدية مصحوبة بالبرد على مربح وقدفع ووادي مي وعين الغمور وصفد ونهى والبدية في الفجيرة، وكانت خفيفة إلى متوسطة على البليدة بالفجيرة وحتا بدبي.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن تجمع المياه.

وسُجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في الذيد بالشارقة بمقدار 33.9 درجة مئوية عند الساعة 1:45 ظهرا، وسُجلت أقل درجة بمقدار 12.2 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد إلى بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

بينما يتوقع أن يكون طقس الخميس صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

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