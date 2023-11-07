مكتوم بن محمد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ولَّدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ولَّدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "انطلقت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد التجمع الحكومي الأهم لصناع القرار في الدولة والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ سنوات ضمن منهجية جديدة لتطوير العمل الحكومي".

وأضاف سموه: "عبر هذه الاجتماعات وُلدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية".

وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد تدوينته قائلاً: "بالطاقات الشابة والمبدعة في حكومة الإمارات نسعى لتحقيق مستقبل أفضل للوطن تلبيةً لرؤى وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظهم الله- لتعزيز ريادتنا الحكومية عالمياً لنبقى في صدارة الأمم".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز