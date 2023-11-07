محمد بن راشد يزور "جلفود للتصنيع 2023"

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، والذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي دورة هذا العام بمشاركة 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم، وحضور 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، بما فيهم مجموعة بارزة من قادة وخبراء وصُناع القرار القطاع لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء.

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