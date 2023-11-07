طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 الثاني عند الساعة 21:09 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزرالثاني عند الساعة 03:55.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند الساعة 06:58 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 23 70 35

دبي 30 23 70 35

الشارقة 31 21 70 30

عجمان 31 21 80 35

رأس الخيمة 32 21 75 30

الفجيرة 30 24 80 50

العـين 31 20 85 20

ليوا 31 20 80 25

الرويس 30 23 65 30

السلع 29 19 70 20

دلـمـا 30 24 60 30

طنب الكبرى 31 26 80 40

طنب الصغرى 31 26 80 40

أبو موسى 32 26 80 40.

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