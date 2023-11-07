إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد

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أطلقت حكومة دولة الإمارات نموذجاً للتميز الحكومي الجديد.

ويهدف النموذج إلى أن يكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة.

وكان معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تنطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أكد أن الاجتماعات تمثل وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أنها أيضاً وقفة لطرح القضايا والتحديات بكل شفافية، فهي المنتدى الوطني الأكبر الذي يجمع جميع الجهات الوطنية والمحلية، وهو فرصة سنوية لتوحيد الجهود، وحشد الطاقات، والعمل ضمن فريق الوطن الواحد، وبروح الاتحاد.

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