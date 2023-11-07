هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة الحارس الأمين لإنجازات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أن قواتنا المسلحة تزداد تقدماً وتطوراً وتظل الحارس الأمين لإنجازات الإمارات.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر منصة «X»: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهدنا في العاصمة أبوظبي فعاليات حصن الاتحاد 9.. كل الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة التي تزداد تقدماً وتطوراً وشموخاً وتظل الحارس الأمين لأمجاد الإمارات وإنجازاتها ومستقبلها».

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