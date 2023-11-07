طحنون بن محمد يحضر أفراح النعيمي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد صالح النعيمي بمناسبة زفاف نجله «خليفة»، وذلك في مجلس البطين بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياةً هانئة مستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

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