مسابقة لتشجيع طلبة الجامعات على إيجاد حلول مبتكرة لإزالة الكربون

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شنايدر إلكتريك، بالشراكة مع مركز الشباب العربي، مسابقة «تحدي شنايدر إلكتريك الأخضر للشباب» على مستوى الدولة، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع طلاب الجامعات بدولة الإمارات على إيجاد حلول مبتكرة لإزالة الكربون من البنية التحتية، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تنظمه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر بمدينة إكسبو بدبي.

وفي مسعى للمساهمة في معالجة قضايا وتحديات التغيّر المناخي بادرت شنايدر إلكتريك، ومركز الشباب العربي إلى توحيد جهودهما للتواصل والتعاون مع أفضل الجامعات في الإمارات لحلول شبابية مبتكرة لاستدامة البناء في المستقبل، خصوصاً أن الشباب يشكل طليعة العمل المناخي، وجهود الاستدامة والاهتمام بالبيئة.

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